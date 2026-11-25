Andata il 19 e il 27 dicembre con partenze da Torino Porta Nuova e Milano Porta Garibaldi.

Torino – Per chi si stesse chiedendo se il Sicilia Express sarà attivato quest’anno, la risposta è sì.

La Regione ha infatti pubblicato gli avvisi per l’affidamento del servizio di trasporto interregionale (negli anni scorsi svolto in collaborazione con Treni Turistici Italiani, società del gruppo Fs). Secondo il documento si viaggerà all’andata il 19 e il 27 dicembre con partenze da Torino Porta Nuova e Milano Porta Garibaldi, ritorno il 5 e il 9 gennaio con partenza da Palermo Centrale, Catania Centrale e Siracusa.

Lungo la tratta interregionale, i convogli effettueranno fermate intermedie a Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Villa San Giovanni. Restano ancora da definire sia la data di apertura delle vendite sia il listino prezzi ufficiale per il 2026-inizio 2027.

Il treno propone una vera e propria esperienza di viaggio, tra musica e intrattenimento e degustazioni di prodotti tipici siciliani. Per le prime due edizioni ,del 2024 e 2025, il designer palermitano Alessandro Enriquez ha curato la grafica del convoglio con un richiamo al Mediterraneo, l’energia del Sud e il valore profondo del ritorno alle proprie radici.

Bandi

Per organizzare il servizio, l’assessorato regionale alle Infrastrutture ha pubblicato due distinti avvisi di gara:

Affidamento del Servizio di trasporto ferroviario interregionale con base d’asta di 306.900 IVA inclusa. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 3 dicembre alle 12.00 esclusivamente tramite la piattaforma SITAS e-procurement (TuttoGare) della Regione Siciliana, mentre la prima seduta (telematica) di apertura delle buste sarà il 4 dicembre alle 10.00.

Comunicazione istituzionale: un pacchetto dedicato alla promozione culturale, agli eventi a bordo, all’accoglienza e alla gestione dei canali social dell’evento, con una base d’asta di 109.800 euro IVA inclusa. Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno trasmettere la propria candidatura esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SITAS e-procurement della Regione Siciliana, entro e non oltre giorno 01 dicembre ore 12.00.

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