Rifiuti agricoli incendiati illegalmente, denunciati due stranieri a Scoglitti

Vittoria – I carabinieri della Stazione Carabinieri di Scoglitti, nel corso di attività di controllo del territorio nella frazione marinara del Comune di Vittoria, hanno sorpreso la 38enne tunisina K.N., titolare di azienda agricola e T.A. 34enne operaio addetto al settore agricolo, intenti a portare avanti la combustione di un ingente quantitativo di rifiuti vari, tra cui plastica, legno e scarti della lavorazione agricola, accumulati in un tratto di terreno, all’interno della propria azienda agricola, di circa 200mq.

I Carabinieri, dopo aver messo in sicurezza la porzione di terreno interessata dal rogo, lo hanno posto sotto sequestro e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria le due persone per il reato di “illecita combustione di rifiuti”. Si tratta della pratica tristemente nota delle fumarole in agricoltura. La combustione di tali rifiuti è pericolosissima perchè le inalazioni di tali fumi sono cancerogene.

