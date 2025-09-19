Rimosso a Taormina un tumore gigante dalla faccia di un paziente di 87 anni

Taormina – Un tumore gigante rimosso dal volto e dal collo di un anziano. Accade nel Messinese, protagonisti un paziente di 87 anni e l’equipe di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale ad indirizzo oncologico dell’ospedale di Taormina. L’intervento salvavita è stato eseguito dal team guidato da Serenella Palmeri, responsabile facente funzioni del reparto, con l’equipe anestesiologica e infermieristica di Giacomo Filoni. Una operazione estremamente complessa per liberare l’uomo dal tumore che gli provocava sofferenze.

“Il paziente mi aveva pregato di salvargli la vita – spiega Palmeri – non riusciva più a sopportare il dolore. Era stato giudicato inoperabile in altre strutture per la rapida crescita della massa e per le sue condizioni generali scadenti. Dopo aver studiato attentamente il caso, sebbene complicato e pericoloso viste le dimensioni della massa, dei suoi rapporti con le strutture nobili del collo e della faccia (carotide, giugulare interna e nervi), dello status del paziente affetto anche da una grave anemia, ma con la possibilitàdi successo, ho deciso di intervenire. Il paziente è stato sottoposto all’intervento, riuscito perfettamente, anche se l’età e le condizioni generali hanno richiesto un grande impegno non solo in sala operatoria ma anche nel post-operatorio da parte sia dell’equipe medica che infermieristica. Trattandosi di una massa abnorme per la chiusura dell’ampia breccia chirurgica, si è reso necessario anche il confezionamento di un lembo ricostruttivo con il muscolo gran pettorale ed un innesto cutaneo prelevato dall’inguine in sostituzione dell’ampia resezione della cute ulcerata dalla massa neoplastica che ha rallentato il processo di guarigione, seguito per molto tempo con medicazioni particolarmente complesse. Il paziente si è ripreso perfettamente e vive felicemente circondato dall’affetto della sua famiglia”.

© Riproduzione riservata