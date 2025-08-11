Rimosso il peschereccio incagliato a Bruca

Le operazioni si sono concluse poco dopo le 11

Scicli – Poco dopo le 11 di oggi sono terminate le operazioni di disincaglio del motore e della chiglia del peschereccio incagliato dieci giorni fa in un braccio frangiflutto a Bruca.

Ne dà notizia il sindaco di Scicli Mario Marino.

La ditta siracusana incaricata dall’armatore ha concluso le operazioni, sotto l’alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Pozzallo, della Protezione Civile comunale e provinciale, dei Vigili del Fuoco, dell’Asp e dell’Arpa.

Ora si prosegue nelle analisi delle acque e delle sabbia per scongiurare il rischio di inquinamento da idrocarburi dovuto a sversamento in mare di carburante.

Permane l’ordinanza sindacale di divieto di balneazione nel tratto di mare.

© Riproduzione riservata