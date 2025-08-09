Rimpatriata della classe 5^ B Geometri anno 1973 Istituto Archimede Modica

Modica – Lo scorso 6 Agosto, in un noto locale del modicano si sono ritrovati, per la consueta rimpatriata annuale, i ragazzi del 1973 diplomatisi geometra presso l’Istituto Tecnico Archimede di Modica e che a distanza di 52 anni hanno voluto ripetere un appuntamento che da diversi anni li vede protagonisti. E’ stata una serata intensa e piacevole durante la quale sono stati riproposti episodi, fatti, aneddoti e allegrie vissute allora e che sono belli ed emozionanti rievocare. Come è naturale, sono emersi ricordi nuovi rivisitati nei racconti dei protagonisti, allora giovani spensierati e con tante prospettive e adesso tutti settantenni per la maggior parte a riposo dalle varie attività lavorative. Oltre a a 18 dei 22 ragazzi che componevano la classe di allora, hanno partecipato le mogli e c’è stata la presenza anche del professore Giovanni Rizzone, l’unico docente che partecipa alla rimpatriata. La disponibilità, il garbo e la gentilezza che contraddistinguono il prof.Rizzone sono qualità che costituiscono il più bel collegamento col passato, allora insegnante, educatore e formatore e il presente ora amico al quale viene sempre riconosciuto il ruolo svolto e il merito per aver inciso positivamente nella migliore crescita professionale e lavorativa di ognuno.

Ovviamente l’appuntamento è per il prossimo anno perchè, finchè è possibile è sempre gioioso rivedersi e ritrovarsi.

