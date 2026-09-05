Di Battista è stato operato a L’Avana: rientro da Cuba rinviato. Doveva tornare in Italia oggi

Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.

L’Avana – Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un ictus, non tornerà in Italia oggi, come inizialmente previsto. Lo ha annunciato l’associazione da lui fondata, Schierarsi, con una breve nota. L’ex deputato del M5S è stato operato a L’Avana e per questo il suo trasferimento è stato rimandato a data da destinarsi.

«Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti», si legge nel messaggio divulgato da Schierarsi e condiviso anche dai canali social dello stesso Di Battista.

Lo scrittore ed ex deputato del M5S è ricoverato in gravi condizioni a Cuba dal 28 agosto in seguito a un ictus. Pochi giorni fa aveva annunciato: «Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza».

Di Battista si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage e documentari video. Si è sentito male e ha perso conoscenza nei pressi di Santa Clara, città simbolo della Revolución, ed è lì che è stato ricoverato in prima battuta. Dopo diverse ore, il «risveglio» e il trasferimento in un ospedale più attrezzato all’Avana, per ulteriori accertamenti. Da allora, è sempre rimasto lì, in attesa di un trasferimento in Italia che era previsto per la giornata di oggi. Secondo quanto ricostruito nei giorni successivi, l’ex deputato aveva sofferto di forti mal di testa per diversi giorni prima del malore. Il 30 agosto, a Cuba sono arrivati due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma – Giuseppe Della Pepa e Isabella Melchionda – che hanno affiancato i medici cubani.

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