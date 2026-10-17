Condividi "Riparato il guasto, ripartono gli aeroporti (anche Catania e Comiso) dopo cancellazioni e ritardi." sui social

Comiso – È stata ripristinata al 100% l’operatività degli aeroporti italiani, bloccati da una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati che aveva provocato forti rallentamenti del traffico aereo, Sicilia compresa, riducendone la capacità del 50%.

“A partire dalle 6, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni – aveva informato in mattinata l’Enav – sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”.

L’Enav ha precisato che non si tratta né di un attacco hacker né di sabotaggio. Le anomalie sono state riscontrate nella notte. “Grazie all’attivazione dei sistemi di contingency previsti, Enav ha garantito fino alle 6 di stamattina la regolare gestione del traffico aereo, senza alcuna riduzione della capacità operativa”.

Ritardi e cancellazioni anche negli aeroporti di Catania, Comiso e Palermo (28 i voli soppressi al Falcone Borsellino), sebbene i disagi maggiori si siano registrati negli scali lombardi. Sulla vicenda è intervenuto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: “Le opposizioni mi convocano in Parlamento per i problemi degli aerei che viaggiano al 50%. Il problema non è di Salvini, c’è il blocco della rete di trasmissione dati di Enav gestito da Tim“.

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