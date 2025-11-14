Riposto, nasce piazza Franco Battiato nel quartiere in cui il cantautore nacque

Allo Scaricello al porto, il quartiere della chiesa del Carmine
di Redazione
Riposto, Catania – È stata scoperta oggi la targa che dedica la piazza limitrofa alla casa natale di Franco Battiato al cantautore scomparso il 18 maggio del 2021. Il quartiere è quello dello Scaricello al Porto, limitrofo alla chiesa del Carmine, dove Battiato mosse i primi passi musicali suonando su un organo da chiesa in sacrestia.
Oltre alle autorità, era presente alla cerimonia Michele Battiato, fratello maggiore di Franco. Nella piazza c’è già un grande murales con tre immagini di Battiato, adolescente, adulto e nella vecchiaia.
