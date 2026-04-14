Riprende il volo diretto da Catania a New York

Il volo, inoltre, inaugurato lo scorso anno come servizio stagionale, verrà esteso anche all’inverno.
di Redazione
Catania – Più voli per New York-JFK da Catania: riparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines per la Grande Mela. Il volo, inoltre, inaugurato lo scorso anno come servizio stagionale, verrà esteso anche all’inverno, collegando quasi tutto l’anno Catania a New York-JFK, con solo una breve interruzione dall’Epifania a fine febbraio, per riprendere già a marzo 2027.
Il volo giornaliero è operato con un aeromobile Boeing 767-300, e oltre ad offrire un servizio diretto per New York, dà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America.
Il collegamento, lanciato per la prima volta come rotta esclusivamente estiva, si è rivelato un’operazione di successo, ed è ad oggi l’unico volo diretto che collega la Sicilia Orientale agli Stati Uniti.
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