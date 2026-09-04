Riprendono il 7 settembre i lavori sul ponte Guerrieri a Modica, torna l’incubo delle file di auto

Modica – Lunedì 7 settembre riprenderanno i lavori di manutenzione programmata sul viadotto Irminio, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio ragusano.

Le attività riguarderanno esclusivamente la sostituzione dei giunti di dilatazione esistenti, nel tratto compreso tra il km 332,000 e il km 333,260, e rientrano nel programma di interventi avviato da Anas per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura.

Il cantiere era stato temporaneamente rimosso il 5 agosto per agevolare la circolazione lungo la statale durante il periodo dell’esodo estivo e limitare i disagi agli utenti della strada.

Le lavorazioni sul viadotto Guerrieri, nel tratto compreso tra il km 336,000 e il km 336,501, sono state invece completate venerdì 31 luglio, in anticipo rispetto ai 30 giorni inizialmente previsti.

Sul viadotto Irminio le attività risultano particolarmente complesse in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche tecniche dei giunti. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di settembre.

© Riproduzione riservata