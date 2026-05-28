Rissa al Comune tra il neo sindaco e il comandante dei vigili urbani: tutti e due in ospedale

Botte dopo un "acceso" confronto su una presunta registrazione durante una riunione istituzionale.
di Redazione
Laterza, Taranto -È stato necessario l’intervento dei Carabinieri, questa mattina, nel municipio di Laterza, nel Tarantino, a seguito di un acceso confronto tra il neo sindaco Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola.
Entrambi, stando a quanto si apprende, sono stati accompagnati in ospedale in stato di forte agitazione.
Secondo una nota diffusa dalla lista civica del primo cittadino, Cristella sarebbe stato colto da un malore, con conseguente intervento del 118.
Dopo le prime cure, i sanitari ne avrebbero disposto il trasferimento e il ricovero nel reparto di Cardiologia dell’ospedale di Castellaneta.
Cristella, eletto con il 43,36% dei consensi, è tornato alla guida del Comune dopo 16 anni.
La lite sarebbe scoppiata nel corso di un incontro istituzionale nell’ufficio del sindaco, alla presenza del consigliere comunale Salvatore Colacicco, convocato per discutere dell’organizzazione del lavoro della Polizia locale.
Nel corso del colloquio, riferisce la lista civica Giuseppe Cristella, il sindaco avrebbe notato «un gesto insolito da parte del comandante, come se quest’ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore per registrare il colloquio».
A quel punto, il primo cittadino avrebbe interrotto la riunione e chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto in corso presso la propria stanza, chiedendo chiarimenti sull’accaduto.
Ne sarebbe scaturito un confronto particolarmente teso; anche il comandante Frigiola, a quanto risulta, si sarebbe poi sottoposto ad accertamenti nello stesso presidio ospedaliero.
Le forze dell’ordine stanno acquisendo elementi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.
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