Cronaca
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19/07/2026 00:02

Rissa al porto turistico di Marina: ragazzo deteneva pistola a salve

Una pistola giocattolo senza tappo rosso.

di Redazione

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Ragusa – Momenti di  tensione venerdì sera al porto turistico di Marina di Ragusa, dove una rissa  ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel corso delle verifiche, uno ragazzo è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, il dispositivo previsto dalla normativa per distinguerla chiaramente da un’arma comune.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzeranno le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nell’area.

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