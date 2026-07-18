Rissa al porto turistico di Marina: ragazzo deteneva pistola a salve

Una pistola giocattolo senza tappo rosso.
di Redazione
Ragusa – Momenti di tensione venerdì sera al porto turistico di Marina di Ragusa, dove una rissa ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel corso delle verifiche, uno ragazzo è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva del tappo rosso, il dispositivo previsto dalla normativa per distinguerla chiaramente da un’arma comune.
Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzeranno le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nell’area.
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