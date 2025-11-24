Rissa al sapor di spray al peperoncino tra la via Roma e la via Sant’Anna a Ragusa

Ragusa – Domenica sera 23 novembre intorno alle 19,30 in prossimità di via Roma e poi in zona via Sant’Anna, un gruppo di tunisini, con in mano armi non meglio identificate, ha animato uno scontro a causa di futili motivi. In particolare, sembra che la lite sia iniziata in prossimità dell’h24 che fa all’angolo con corso Italia. Da qui l’inseguimento, una sorta di caccia all’uomo, mentre uno dei tunisini ha cercato di fare da paciere, di dividere le parti in causa e si è beccato da uno dei contendenti lo spray al peperoncino in faccia.

