Ispica – Un tentato omicidio.

Rissa con accoltellamento a Ispica nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. Poco prima della mezzanotte, un 25enne è rimasto gravemente ferito al collo dopo un’aggressione. La lama ha quasi reciso completamente la vena giugulare, che trasporta il sangue dal cervello al cuore.

Il 118 è giunto ha disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove è stato sottoposto a intervento operatorio. Ora è fuori pericolo di vita.

Indagano i carabinieri.

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