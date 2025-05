Nuove misure per i due arrestati, chiuso locale per 15 giorni

Noto, Siracusa – Sono stati convalidati gli arresti dei due giovani che nel corso della notte tra il 18 e il 19 maggio, a Noto, insieme ad altri ragazzi, sono stati protagonisti di una violenta rissa vicino a un locale, durante la quale sono stati sparati anche dei colpi di pistola in aria, generando il panico tra le numerose persone presenti per l’Infiorata che si sono allontanate correndo.

Il 21enne trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 è stato subito bloccato mentre tentava di scappare e confondersi tra la folla. E’ finito in manette insieme a un 23enne pregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ad Avola e che quindi non poteva trovarsi a Noto. Un terzo ragazzo, minorenne, è stato denunciato.

Nei confronti dei due arrestati, che rimangono ai domiciliari, è stata anche applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Noto per la durata di 3 anni e il Daspo Willy. Infine, il questore di Siracusa ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico, per la durata di 15 giorni, e chiuso il locale all’interno del quale era iniziata la rissa.

https://youtu.be/0O9bJc7cdwk?si=TiqfxY8EuzQaRKoL

