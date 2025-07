Condividi "Rissa in Via Cavour a Vittoria, un ferito" sui social

Vittoria – Rissa in Via Cavour, all’angolo con Via Cacciatore delle Alpi, dove alcuni cittadini stranieri, pare di origine bengalese, si sono confrontati armati di coltelli.

Un uomo, un bengalese di 32 anni, è rimasto ferito alla mano.

Sul luogo dell’episodio sono intervenute tre pattuglie di Polizia e Carabinieri.

