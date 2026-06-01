Rissa a tappe, iniziata a Marina di Modica, proseguita al pronto soccorso del Maggiore

Modica – La rissa scoppiata a Marina di Modica si è trascinata, a distanza di alcune ore, fino al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato intorno alle 20. Due uomini del posto, uno poco più che ventenne e l’altro sulla trentina, hanno avuto un violento alterco degenerato in una colluttazione.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Modica che, all’arrivo, ha trovato soltanto il trentenne, ferito con una lesione al labbro superiore. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure necessarie.

In un secondo momento, anche il più giovane dei due si è presentato in ospedale, accompagnato da un’ambulanza proveniente da Pozzallo, lamentando contusioni lievi. Durante l’attesa in Pronto soccorso, la situazione è nuovamente precipitata: prima è giunto un conoscente di uno dei coinvolti e, poco dopo, un familiare dell’altro. Tra i due è nato un acceso diverbio culminato in un’aggressione fisica. Nel frattempo sono sopraggiunti altri parenti e conoscenti, alimentando ulteriori momenti di tensione e una nuova colluttazione all’interno della struttura sanitaria.

Per riportare la calma è stato necessario il ripetuto intervento del servizio di vigilanza privata dell’ospedale; alcuni addetti hanno riportato leggere contusioni tentando di separare i contendenti. Successivamente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno identificato i presenti e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto.

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