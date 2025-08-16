Rissa selvaggia in spiaggia con ombrelloni e coltelli la notte di ferragosto: il video

Marsala – Maxi rissa la notte di Ferragosto a Marsala, sulla spiaggia di Sbocco. Il bilancio è di tre persone ferite a coltellate. Prima un’animata discussione con schiaffi e pugni, poi qualcuno si arma di bastoni e subito dopo qualche altro tira fuori pure i coltelli. Spray al peperoncino, ombrelloni e sedie sarebbero stati usati come armi. E con un’auto è stato danneggiato il cancello pedonale di uno dei tanti villini della zona. Una serata di paura quella vissuta da centinaia di persone che erano al mare (come si vede nel servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor), e che si sono trovate in mezzo a una violenta lite tra un gruppo di marsalesi e, pare, un drappello di tunisini. Sul posto sono arrivati poliziotti, carabinieri e tre ambulanze che hanno soccorso i tre feriti: uno di loro sarebbe in condizioni piuttosto gravi. La rissa potrebbe essere esplosa per vecchi rancori tra i due gruppi, forse gli stessi che hanno creato disordini la notte di San Lorenzo nella medesima spiaggia.

© Riproduzione riservata