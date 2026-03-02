Rissa tra ex coniugi che coinvolge pure i parenti

Vittoria – È successo domenica sera, intorno alle 20, nel centro di Vittoria.

Una scena di violenza urbana si è consumata tra una coppia di ex coniugi, degenerata in una maxi rissa che ha coinvolto diversi familiari.

Il diverbio, con ogni probabilità riconducibili a rancori mai sopiti, è esploso all’incrocio tra via Cacciatori delle Alpi e via Caporale degli Zuavi.

Dalle offese si è passati in breve tempo alle mani: l’intervento di parenti di entrambe le parti ha trasformato la lite in un’aggressione collettiva, costringendo a un imponente intervento per evitare conseguenze più gravi.

Sul posto sono accorsi d’urgenza polizia e carabinieri. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno impiegato non poco per ristabilire la calma e separare i contendenti, in un clima di elevatissima tensione.

Il bilancio è di due feriti. Due ambulanze del 118 sono intervenute tempestivamente, prestando le prime cure e trasferendo i coinvolti al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le loro condizioni sono sotto osservazione, ma non risultano in pericolo di vita.

Sono in corso le operazioni di identificazione di tutti i partecipanti alla rissa.

