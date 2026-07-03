Ristori maltempo e buoni libro, rinviata l’udienza per l’on. Ignazio Abbate

Modica – Rinviata per carico di ruolo l’udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere del rinvio a giudizio o meno del deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate. La prossima udienza è stata fissata per 16 ottobre 2026. Il

parlamentare regionale della Democrazia cristiana è indagato, dalla procura di Ragusa per l’indebita destinazione di denaro continuata e in concorso assieme all’allora segretario generale del comune di Modica di cui Abbate era sindaco, per i buoni libro, circa 470 mila euro che sarebbero stati utilizzati negli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per altri fini istituzionali senza una delibera di Giunta che ne autorizzasse l’utilizzo e senza che le somme stesse venissero reintegrate,

come prevede la legge, con le prime disponibilità di cassa.

Abbate risulta indagato anche per l’indebita percezione di erogazioni in danno della Regione siciliana, continuata e in concorso, consumata e tentata, per i ristori regionali per la tromba d’aria che devastò aziende e terreni a novembre del 2021. In questa vicenda sono indagati l’affittuario dei terreni di Abbate e i due tecnici che stilarono la perizia, uno dei quali, al momento della redazione della stessa, rivestiva anche l’incarico di assessore comunale. Abbate, che fino al 2022 era sindaco di Modica, avrebbe ottenuto un’erogazione effettiva di 38mila euro circa (parte dei 154 mila euro ammessi), per alcuni terreni per i quali sono state riscontrate diverse anomalie procedurali; tra queste, una riguarda la richiesta di contributo che sarebbe stata inoltrata da un affittuario che però avrebbe registrato il contratto dopo l’evento calamitoso e con decorrenza retroattiva.

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