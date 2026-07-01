Ritrovata una Lancia Y rubata nelle campagne di Scicli

Scicli – Nella giornata di ieri, nell’ambito delle attività di controllo avviate dopo la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – disposta da S.E. il Prefetto, dott.ssa Tania Giallongo, a seguito della richiesta del Sindaco Mario Marino per fronteggiare gli episodi di furto nelle campagne – la Polizia Locale ha rinvenuto un’autovettura oggetto di furto nelle aree rurali di contrada Catteto, collocata in una zona interna e non visibile dalla strada principale, normalmente poco frequentata.

Durante il servizio di pattugliamento, gli operatori hanno individuato una Lancia Ypsilon in sosta da diversi giorni in una zona isolata. Due residenti della contrada hanno confermato che il veicolo si trovava lì da circa una settimana. Le verifiche immediatamente avviate hanno permesso di accertare che l’auto era stata rubata e la denuncia di furto presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzallo in data 30 giugno 2026. Gli agenti si sono subito attivati per rintracciare il proprietario e informarlo del ritrovamento.

L’intervento si inserisce nel quadro delle misure adottate per rispondere al diffuso stato di allarme che ha coinvolto l’intera comunità sciclitana, a seguito degli episodi di furto e delle intrusioni registrate principalmente nelle aree rurali nelle scorse settimane. Il territorio di Scicli, esteso per oltre 138 km² e caratterizzato da fondi agricoli, abitazioni sparse e zone complesse da presidiare, richiede un impegno costante e coordinato delle istituzioni. In tale contesto, il Sindaco aveva rappresentato a S.E. il Prefetto la necessità di un rafforzamento delle attività di controllo, ottenendo la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e l’indicazione di intensificare i pattugliamenti nelle campagne.

Il ritrovamento dell’auto rubata conferma l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Locale, che non si limita all’attività sanzionatoria, ma opera quotidianamente a tutela della sicurezza urbana e rurale, attraverso interventi di prevenzione, vigilanza, prossimità e supporto alle altre Forze dell’Ordine. La presenza costante sul territorio e il rapporto diretto con i cittadini costituiscono un presidio essenziale per individuare tempestivamente situazioni anomale, prevenire condotte illecite e garantire condizioni di maggiore sicurezza nelle aree più esposte.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per la professionalità degli operatori e ribadisce l’impegno a sostenere ogni azione utile a rafforzare la sicurezza nel territorio.

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