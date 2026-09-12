Ritrovato a Scoglitti il sedicenne di Ragusa: Ayham Saafet sta bene

Vittoria – È tornato a casa e sta bene Ayham Saafet, il sedicenne di Ragusa del quale si erano perse le tracce nei giorni scorsi.

Il giovane si trova ora presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, dove i militari stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire cosa sia accaduto durante il periodo della sua assenza. Le indagini puntano a ricostruire i movimenti del ragazzo e le circostanze che hanno portato al suo allontanamento.

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