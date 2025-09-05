Ritrovato senza vita il corpo di Nino Cusmano, il mare lo restituito a Punta delle Formiche

Marzamemi – Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Antonino (Nino) Cusmano, il 73enne catanese scomparso in mare da lunedì 1 settembre. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina sulla spiaggia di Punta delle Formiche, nella zona dell’Isola delle Correnti. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la salma riversa sul bagnasciuga. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e della Polizia, che hanno avviato le procedure previste in questi casi.

Cusmano era uscito in mare con la sua barca, una Sessa Key Largo 19 con motore Yamaha da 40 cavalli, salpata dal porto Fossa di Marzamemi poco dopo mezzogiorno. Doveva essere una normale uscita, ma da quel momento di lui si erano perse le tracce. In un primo tempo il cellulare risultava ancora raggiungibile, ma dopo due giorni ogni contatto si è interrotto.

Le speranze si erano affievolite mercoledì, quando un velivolo della Guardia Costiera aveva individuato l’imbarcazione a circa 12 miglia al largo del Lido di Noto, verso Avola. A bordo erano stati rinvenuti alcuni effetti personali del 73enne, compreso il telefono cellulare.

Restano ora da chiarire, attraverso gli accertamenti medico-legali, le cause del decesso, mentre gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal malore all’incidente in mare.

© Riproduzione riservata