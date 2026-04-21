Ritrovato vicino agli scogli il corpo senza vita di Jacques, il 14enne danese disperso in mare

Era a pochi metri di distanza da dove si era tuffato.

Noto – È stato rinvenuto oggi, al quinto giorno di ricerche inmare, il corpo senza vita del giovane turista danese disperso da venerdì nel mare di Noto. Il ritrovamento a pochi metri da dove si era tuffato insieme con la fidanzata che poi è tornata sola a riva.

Il corpo è stato ritrovato a ridosso degli scogli dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

La famiglia del giovane era in vacanza in Sicilia quando, in pochi istanti, tutto si è trasformato in una tragedia. In campo elicotteri, sommozzatori, mezzi navali, droni dell’associazione Volontari Città di Noto e tutte le forze dell’ordine, coordinate dalla Guardia Costiera.

Prima di Jacques in quel tratto di costa avevano già perso la vita altre persone.

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