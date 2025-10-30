Robert De Niro, il nipote morto per droga: Leandro aveva 19 anni. Cinque persone arrestate

New York – Due anni dopo la morte del nipote diciannovenne di Robert De Niro, Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, la famiglia è ancora alla ricerca di risposte: ora le autorità hanno effettuato altri 5 arresti per il caso, come scrive TMZ. Leandro è stato trovato morto il 2 luglio 2023 a causa di quella che sarebbe stata ritenuta un’overdose accidentale di droga. Secondo People, un funzionario della DEA ha dichiarato alla testata che i sospettati arrestati a New York sono accusati di morte derivante dallo spaccio di stupefacenti. I 5 uomini sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, come riportato da NBC 4 New York. Una sesta persona, una donna identificata come Sofia H. Marks, era stata arrestata poche settimane dopo la tragica morte, accusata di aver venduto droga al giovane.

Leandro era stato trovato da un’amica che non aveva sue notizie da qualche giorno e che stava cercando di sapere come stava.

Sua madre, Drena De Niro, aveva confermato la scomparsa del suo unico figlio su Instagram: «Mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre ogni descrizione e parola dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire diventando la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo quell’amore potesse salvarti. Riposa in pace e in eterno Paradiso, mio ​​caro ragazzo».

Leandro è apparso nel film del 2018 “A Star is Born”. Ha interpretato il figlio del migliore amico del personaggio di Bradley Cooper, George “Noodles” Stone, interpretato da Dave Chappelle. Leandro è apparso anche in “Cabaret Maxime” nel 2018.

