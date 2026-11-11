Condividi "Robert De Niro, morta l’ex compagna Toukie Smith. Insieme hanno avuto due figli. Aveva 74 anni" sui social

New York – È morta Toukie Smith (nata Doris Smith il 25 settembre 1952 a Philadelphia) mercoledì 4 novembre in un ospedale di New York all’età di 74 anni. A dare la notizia sono stati i figli Airyn e Julian, i gemelli concepiti con la fecondazione in vitro e nati da una madre surrogata durante la relazione dell’ex modella con Robert De Niro, durata dal 1988 al 1996, che hanno definito la sua battaglia «lunga e coraggiosa». Era malata da tempo di sclerosi multipla.

Musa della moda internazionale negli anni Settanta, quando aveva sfilato per stilisti del calibro di Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake e Patrick Kelly, fatto campagne pubblicitarie per Yves Saint Laurent e posato per riviste come Vogue, Ebony, Cosmopolitan, Redbook e Seventeen, nei primi anni Ottanta Toukie (soprannome datole dalla nonna e ispirato a un disco per bambini che raccontava la storia di un piccolo camion dei pompieri rosso, descritto come pieno di energia) aveva abbandonato le passerelle, mettendosi alla prova davanti alla macchina da presa.

Tra il 1987 e il 1988 era apparsa in tre episodi della quarta stagione di Miami Vice, mentre nel 1989 era entrata nel cast della sitcom 227, dove interpretava Eva Rawley, personaggio presente nelle ultime due stagioni della serie, fino alla conclusione nel maggio 1990 e di certo uno dei ruoli più rappresentativi e importanti della sua esperienza televisiva. Per quanto riguarda il cinema, la sua filmografia comprende Talkin’ Dirty After Dark (1991), Così mi piace (1994), A casa di Joe e Uno sguardo dal cielo (entrambi usciti nel 1996), ma negli anni Novanta Toukie era diventata anche imprenditrice, aprendo un ristorante a New York che portava il suo nome.

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