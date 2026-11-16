Robert Pattison è il nuovo James Bond. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, il candidato che appariva come il meno probabile – e anche tra gli ultimi ad essere ventilati come ipotesi – ha raccolto il pesante testimone del ruolo dell’agente segreto più famoso del cinema. L’annuncio è stato dato il 16 novembre da parte degli studi Amazon Mgm.

Da vampiro adolescente in Twilight, la saga che lo ha lanciato nell’iperuranio delle star, a Batman, passando per il cinema d’autore: a quarant’anni l’attore britannico ha ereditato ora la licenza di uccidere, scelto da Denis Villeneuve per sostituire Daniel Craig.

Un bel colpo per Pattinson, attore sempre più interessante da quando ha cominciato a sabotare l’immagine del perfetto idolo teen che lo aveva reso celebre. Per farlo, ha preferito farsi dirigere da cineasti come David Cronenberg, Claire Denis e Robert Eggers, interpretando uomini fragili e spesso addirittura sgradevoli. E così, se Daniel Craig aveva già demolito l’agente invulnerabile, mostrandolo ferito, innamorato, geloso e anche stanco, Pattinson potrebbe scegliere di continuare lungo quella traiettoria.

Un James Bond moderno, meno muscolare e, chissà, forse anche più ambiguo, il primo dell’era Amazon (dopo il passaggio del controllo creativo da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson ad Amazon MGM).

Il nome di Pattinson mette fine alla più lunga pausa nella storia di 007 e pone fine ad anni di speculazioni su chi avrebbe ereditato il ruolo da Daniel Craig. L’annuncio arriva a cinque anni da «No Time to Die» (2021), il primo film nei 64 anni di storia cinematografica di Bond a concludersi con la morte del personaggio.

Gli altri attori in lizza fino all’ultimo erano Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor.

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