Roberta Capua: «Lo scorso maggio il mio ex marito è morto in un incidente»

«Lo scorso maggio il mio ex marito ha avuto un incidente ed è morto. Resterà il grande amore della mia vita». Con la riservatezza che le è propria ma con un dolore evidentemente ancora vivo a distanza di mesi, l’ex Miss Italia e conduttrice televisiva Roberta Capua ha svelato in un’intervista al settimanale “F” la grave perdita: «Fino ad oggi non ero riuscita a parlarne pubblicamente. Sono rimasta molto addolorata e non mi sento ancora pronta», ha spiegato.

L’occasione della chiacchierata con il periodico è stata l’imminente ritorno in tv su Raidue accanto a Pierluigi Diaco. Da qui la rivelazione. Stefano Cassoli ha perso la vita in un incidente stradale in primavera. Era il padre del suo unico figlio, Leonardo, al quale Roberta Capua si appresta peraltro a dare un arrivederci: il ragazzo è pronto a traslocare a Madrid dove studierà Business Administration. Leonardo nacque nel 2008. Due anni prima l’ex Miss Italia aveva inaugurato la sua relazione sentimentale con l’imprenditore bolognese Roberto Cassoli, attivo nel settore immobiliare. I due convolarono poi a nozze nel 2011.

Al settimanale Roberta Capua ha confidato che «la sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo», ha ricordato. Aggiungendo però: «Voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me».

«Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo», aveva confidato la conduttrice televisiva napoletana nel 2023 a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo su Canale 5, manifestando il suo dispiacere per una storia d’amore che andava in archivio. «A un certo punto ti rendi conto che i valori e le priorità non sono gli stessi», aggiunse con commozione. «Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare». Ma il rapporto tra i due, sotto altre forme e modi, era comunque proseguito sulle basi ottimi rapporti soprattutto nell’interesse di Leonardo. Pronto a sua volta oggi a spiccare il volo.

