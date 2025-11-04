Condividi "Roberta Morise ha partorito: nato il secondo figlio avuto con lo chef Bartolini" sui social

Roberta Morise ha partorito: è nato il secondo figlio frutto dell’amore con il compagno Enrico Bartolini.

La conduttrice 39enne ha dato alla luce un altro maschietto lunedì 3 novembre.

Nella serata di oggi, 4 novembre, è stato poi il marito, chef noto a livello internazionale, a condividere la lieta novella.

Nelle Instagram Stories, Enrico ha condiviso la foto della manina del piccolino sopra a quella sua e della neomamma bis.

Ha quindi rivelato anche il particolare e originale nome scelto per il bebè: si chiama Geremia.

“Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, ha scritto.

La coppia aveva già accolto al mondo Gianmaria nel maggio del 2024, pochi mesi prima di giurarsi amore eterno. Si sono infatti sposati nell’agosto dello stesso anno in Toscana.

La loro è stata una passione sbocciata molto in fretta e tramutatasi subito in qualcosa di davvero serio. Hanno infatti iniziato a frequentarsi nel 2023 e hanno messo su famiglia dopo pochi mesi.

Bartolini ha anche altri tre figli nati da una precedente relazione.

© Riproduzione riservata