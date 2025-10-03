Roberto Benigni beccato al telefono mentre guida e senza cintura di sicurezza, il VIDEO

Roma – “Roberto, Roberto!”. Questa volta non è Sofia Loren ha richiamare l’attenzione del premio Oscar, Roberto Benigni. Il grido divertito è quello di un automobilista che per le vie centrali di Roma da dentro la sua auto ha pizzicato Benigni dentro la sua Smart bloccata nel traffico. Nel breve video su TikTok il fan cerca invano di attirare l’attenzione della celebrità, come altri in macchina con lui, ma il comico toscano non si accorge di nulla anche perché è al telefono. Infatti, Benigni sta conversando allo smartphone tenendolo con la mano all’orecchio sinistro.

L’automobilista ridendosela non si accorge di nulla, anche se alla romana manda a quel paese il comico. Quando però il breve video è finito online ha suscitato una quantità di polemiche a non finire. Già perché Benigni non solo guidava parlando al telefono, che per il codice della strada è sospensione immediata della patente, ma era anche privo delle cinture di sicurezza allacciate. Tanti i dileggi verbali sui social contro il Mostro: “Eccolo nel suo nuovo spettacolo ‘Il Codice della Strada più bello del mondo”; “Non gli fanno la multa perché lui è Benigni”; “Non risponde, è proprio uno del popolo”.

