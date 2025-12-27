Roberto Bolle turista a Modica

Modica – Vacanza natalizia nel Sudest siciliano per l’etoile Roberto Bolle (Casale Monferrato, 1975). Il 25 dicembre il ballerino di fama mondiale era stato a Siracusa, dove aveva pranzato in un noto ristorante. Oggi si è recato nella chiesa del Carmine di Modica per ammirare l’edificio di culto.

Bolle si è esibito a luglio del 2024 al Teatro Greco di Siracusa per un evento della Fondazione Inda ed è rimasto affascinato e stregato dall’atmosfera che si era creata sul palco dell’antica cavea.

Il giorno dopo era stato immortalato nella basilica di Santa Lucia, alla Borgata, per ammirare il “Seppellimento di Santa Lucia “del Caravaggio e per pregare Santa Lucia. Vuol dire che quella esperienza deve averlo segnato positivamente, prova ne sia il suo ritorno in Sicilia.

Qui sotto Roberto Bolle a Siracusa il 25 dicembre:

