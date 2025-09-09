Roberto Coniglio, 42 anni, morto nell’auto che si è ribaltata

Palermo – “Un ragazzo a cui tutti volevano bene, una persona generosa, sempre con il sorriso sulle labbra”. Roberto Coniglio, il 42enne che ha perso la vita in un incidente stradale sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, viene ricordato così da chi lo conosceva.

Stanotte si trovava sulla statale 121, una strada che percorreva spesso e che conosceva bene, perché viveva a Cammarata, in provincia di Agrigento. Paese in cui non è più tornato: nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta, nel Palermitano, la Mercedes che guidava è uscita di strada, poi si è ribaltata più volte.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato violentissimo, al punto da non lasciargli scampo. Una notizia che ha profondamente turbato l’intera comunità. In tanti conoscevano Coniglio, che lavorava come operaio e viaggiava spesso per la Sicilia.

