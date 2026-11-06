Rogo alla Camera di commercio di Messina, crolla il tetto

L’unica persona presente nell’edificio al momento del rogo era Paola Sabella, segretaria della Camera di commercio: “L’incendio è cominciato alle 14.20. Nel palazzo c’ero solo io, ma in quel momento non lo sapevo. Dovevo parlare ad un webinar, ma mi hanno telefonato alcuni dipendenti dell’agenzia delle dogane dicendomi che dal tetto fuoriusciva del fumo e ho visto il fuoco nell’ala Nord Est. Ho chiamato i vigili fuoco che sono arrivati subito”.

“I danni nel palazzo sono ingenti. Aspettiamo le indagini dei vigili del fuoco che stenderanno un rapporto. Solo allora avremo idea di quale sia stata la causa”, aggiunge Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio. “Non si esclude che possa essersi trattato di un corto circuito”, spiega. “Immagino non si potrà più accedere per i prossimi giorni”.

Davanti all’edificio è accorso anche il sindaco di Messina, Federico Basile: “Siamo esterrefatti: è stato colpito un importante edificio storico della città con un incendio devastante e quest’anno non è stato il solo dramma accaduto in città. L’unico aspetto positivo è che non ci sono stati danni a persone. L’ultimo piano della Camera di commercio è stato distrutto”.