Roma, chiuso il Piper dopo la strage di Crans-Montana

Roma – Sigilli al Piper, storica discoteca di Roma. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. All’interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto.

I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia di Crans-Montana.

Le motivazioni specifiche del provvedimento sono: modifiche strutturali all’impianto; assenza di alcune certificazioni; rischi sotto il profilo dell’evacuazione di emergenza; pessime condizioni igienico sanitarie e presenza di un numero di avventori di gran lunga superiore alla capienza prevista per l’impianto.

