Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie», quattro feriti

Roma – Crollo ai Fori Imperiali. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione.

Gli agenti hanno garantito la messa in sicurezza dell’area, dove il traffico pedonale e veicolare è stato interdetto per agevolare l’intervento da parte dei VVFF e dei mezzi di emergenza.

Secondo le prime informazioni un operaio è rimasto ferito, mentre altri quattro sono rimasti bloccati nella parte superiore. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che stanno estraendo dalle macerie l’operaio ferito e recuperando con l’autoscala i tre operai rimasti bloccati in alto.

L’operaio ancora imprigionato fra le macerie al primo piano della Torre risponde, è vigile e cerca di collaborare è con i soccorritori dei vigili del fuoco si stanno prodigando per estrarlo. I suoi colleghi stanno attendendo l’esito del soccorso.

Proseguono anche le ispezioni della struttura, per escludere altri presenti all’interno.

