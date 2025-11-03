Condividi "Roma, crollo Fori Imperiali, estratto l’operaio che era rimasto sotto le macerie. VIDEO" sui social

Roma – È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l’operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri.

Un lungo applauso ha accolto l’operaio che era rimasto per undici ore sotto le macerie. L’uomo è stato caricato su un’ambulanza che viene scortata fino al policlinico Umberto I.

