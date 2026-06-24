l tassista in quel momento era in banca e aveva lasciato l'auto parcheggiata senza freno a mano.

Condividi "Roma, incidente in via del Tritone: taxi perde il freno a mano, invade il marciapiede e investe una passante. È gravissima" sui social

Roma – Incidente choc a via del Tritone. Un taxi, che si trovava parcheggiato davanti alla banca Unicredit di piazza Barberini, ha perso il freno a mano ed è finito a tutta velocità sopra un marciapiede, investendo una signora. L’incidente è avvenuto all’angolo con via Sistina. L’auto ha percorso una cinquantina di metri e solo per miracolo non si è schiantato contro altre macchine che attraversavano la piazza in quel momento. Sul posto è accorsa subito un’ambulanza e un’auto della polizia. Paura tra i tanti turisti e i passanti presenti.

La donna che ha riportato gravi ferite alle gambe è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Il tassista in quel momento era in banca e aveva lasciato l’auto parcheggiata senza freno a mano. Ora è sotto choc.

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