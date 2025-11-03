Roma, incidente sul Lungotevere: Andrea Romoli muore a 35 anni nel giorno del compleanno, stava tornando dai festeggiamenti

Roma – Ha perso il controllo dello scooter Piaggio Liberty ed è finito contro lo spartitraffico: un impatto mortale per il centauro, Andrea Romoli che aveva appena festeggiato il 35esimo compleanno. Il drammatico incidente è avvenuto all’alba di ieri tra il lungotevere delle Navi e piazzale delle Belle Arti. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, le condizioni del 35enne erano disperate: trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli, è deceduto poco prima di arrivare in ospedale. Le indagini sono ora assegnate ai caschi bianchi del XV gruppo Cassia. Secondo i primi rilievi, la vittima veniva da lungotevere Arnaldo da Brescia in direzione lungotevere Flaminio quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dello scooter. Per tutta la mattinata gli agenti hanno eseguito i rilievi sul luogo dello schianto e, almeno per il momento, non sembrerebbe coinvolto nessun altro mezzo. L’ipotesi degli investigatori è che il 35enne, nato il primo novembre, stesse rientrando a casa dopo aver festeggiato il compleanno.

A far scattare l’allarme ieri mattina all’alba è stato un passante che ha notato il corpo del giovane a terra. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori però, per Romoli non c’è stato nulla da fare. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione non ha mai ripreso conoscenza e all’arrivo in ospedale era già morto.

Per ricostruire la dinamica dello schianto, i caschi bianchi hanno sequestrato le immagini di video sorveglianza della zona, nello specifico nel tratto di strada dove è avvenuto l’incidente. Nelle prossime ore verrà quindi analizzata la sequenza dello schianto da cui potrebbero emergere indizi utili per risalire alle cause dello schianto. Ancora: i caschi bianchi hanno eseguito rilievi sulla strada dove però non sarebbero emersi ammaloramenti tali da provocare l’incidente. È stata già disposto il sequestro del Liberty su cui viaggiava Romoli.

Per l’inchiesta sarà determinante stabilire a che velocità stava procedendo quando ha perso il controllo della guida. Infine, è stata predisposta l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Non è escluso che il 35enne sia stato colto da un malore che potrebbe quindi, aver causato l’incidente.

Intanto, da quanto è stato possibile accertare, il giovane per la caduta è stato sbalzato per diversi metri schiantandosi contro lo spartitraffico. Secondo un primo esame esterno, proprio questo impatto avrebbe provocato le gravissime lesioni.

