Romano Prodi in spiaggia a Sampieri

Romano Prodi sin dagli anni Sessanta conosce Sampieri per via dell'amicizia con un compagno di università modicano

Scicli – L’ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente dell’Unione Europea Romano Prodi ha trascorso stamani una giornata di mare a Sampieri in spiaggia. Prodi era in compagnia di familiari e amici.

Sin dagli anni Sessanta il professore Prodi frequenta Sampieri e Marina di Modica per via di un’antica amicizia con un compagno di università modicano. Nei giorni scorsi Prodi era stato in spiaggia a Marina di Modica.

