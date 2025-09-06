Ronaldo a Taormina in vacanza

Taormina – Ronaldo il Fenomeno ha paralizzato Taormina. L’ex campione brasiliano che per cinque stagioni ha vestito la maglia dell’Inter (99 gare, 59 reti, 11 assist) e per due quella del Milan e ha lasciato in segno nel Real Madrid (177 gare, 104 gol e 34 assist) e nel Barcellona (49 presenze, 47 gol e 13 assist), per un paio d’ore è stato avvistato sul corso principale di una città invasa dal sole estivo e da comitive di turisti.

Prima di pranzo Ronaldo è entrato nel locale di Saretto Bambara, che conosceva di già, per gustare le granite tipiche siciliane. Il proprietario – che durante la stagione ha accolto numerosi vip dello sport e dello spettacolo – dopo pochi istanti s’è visto costretto a chiudere la sala interna per respingere l’assalto di tifosi e curiosi che hanno riconosciuto il campione.

In questo modo, Ronaldo ha potuto assaggiare le granite e si è intrattenuto una ventina di minuti con proprietario e parenti, posando per le foto (che pubblichiamo in esclusiva) anche con i nipoti dello stesso Bambara.

Nelle prossime ore l’ex attaccante concluderà la breve vacanza in Sicilia scelta per partecipare a un evento privato e a una manifestazione organizzata da connazionali. L’hotel in cui soggiorna Ronaldo è stato tenuto segreto, ma chi ha “pedinato” il campione ha anche scoperto dove alloggiava ed è stato necessario il monitoraggio della security per proteggere la sua privacy. Ronaldo è stato a Savoca, ma anche a Castelmola, riconosciuto sempre dai suoi vecchi tifosi con i quali si è brevemente intrattenuto per parlare dei suoi successi.

