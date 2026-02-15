Rosolini, la Polizia ha arrestato l’aggressore del meccanico

L'aggressore è un tunisino 31enne

Rosolini – La Polizia di Stato di Modica ha arrestato il 31enne ritenuto responsabile della brutale aggressione al meccanico rosolinese di 57 anni, Domenico Franzó, ancora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Marco di Catania.

Il procedimento, almeno in questa fase, è in mano alla Procura della Repubblica di Ragusa. L’accusa che si profila è quella di tentato omicidio, alla luce della violenza dell’azione e del quadro clinico del 57enne.

Il 31enne, E. A, tunisino con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sarebbe lo stesso protagonista di altri episodi violenti sul territorio rosolinese.

Tra questi, la lite sfociata in un’aggressione a colpi di motosega l’11 settembre 2024 e, nei mesi scorsi, il danneggiamento dei macchinari di una sala scommesse di Rosolini: in quell’occasione, “infuriato” per il mancato funzionamento del Pos, avrebbe distrutto le apparecchiature del locale.

