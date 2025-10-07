Rottamazione quinquies: 96 rate in 8 anni

La rottamazione quinquies , la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle, nasce in un quadro di bilancio severo, con la manovra che deve rispettare l’obiettivo di ridurre il deficit al 3% . Per questo, si prepara a diventare una misura di equilibrio instabile tra rigore e flessibilità. Il governo intende chiudere il dossier nella riunione di maggioranza prevista a Palazzo Chigi mercoledì 8 ottobre , ma le ipotesi in campo restano almeno due, a tratti divergenti, su punti centrali come la durata, le regole di decadenza e i criteri di accesso.

96 rate in 8 anni

Nella versione originaria, firmata dal presidente della Commissione Finanze Alberto Gusmeroli, la sanatoria doveva essere la più ampia di sempre: 120 rate in dieci anni, il tempo lungo per permettere a tutti di rientrare. Col passare delle settimane, però, il disegno si è fatto più contenuto. La versione ora sul tavolo riduce la dilazione a 96 rate in otto anni, con 12 pagamenti annuali con rate minime, a quanto sembra, non inferiori a 50 euro. Il motivo è essenzialmente finanziario: le risorse disponibili sono scarse (circa un miliardo di euro) e ogni allungamento temporale costerebbe coperture che il bilancio non consente. Eppure, il compromesso non cancella del tutto la prima ipotesi: alcune bozze tecniche mantengono infatti la possibilità di un piano più lungo per i debiti maggiori, mentre per le cartelle di importo ridotto la dilazione potrebbe essere abbreviata. La parola d’ordine è «proporzionalità»: tempi diversi per debiti diversi.

Rate tutte uguali A quanto pare, un’altra certezza è che spariranno le maxi-rate iniziali, quelle che concentravano il 20% del dovuto nelle prime due scadenze e che nelle precedenti edizioni avevano scoraggiato molti contribuenti. La quinquies prevede rate tutte uguali, distribuite sull’intero periodo.

L’acconto iniziale Resta, però, un’incognita: ci sarà o no un anticipo obbligatorio? Una parte della maggioranza vorrebbe introdurre un acconto del 5% solo per i debiti oltre i 50 mila euro, come segnale di affidabilità finanziaria; altri, al contrario, spingono per una adesione senza «fee» né anticipo, per semplificare e incoraggiare la partecipazione. È qui che le due anime della misura – quella rigorista e quella inclusiva – si scontrano. L’ultima ipotesi, comunque, propende per la scomparsa della fee d’ingresso, con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che dovrà comunicare il piano entro dieci giorni dalla domanda, una tempistica mai vista nelle rottamazioni precedenti (quando si attendevano anche due mesi).