Roy Paci ricoverato d’urgenza, annullato il concerto a San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo, Trapani – Ricovero d’urgenza per il cantante e trombettista Roy Paci, costretto ad annullare il concerto di domani a San Vito Lo Capo per il Cous cous fest. Un post pubblicato sui social dal suo staff, infatti, comunica l’annullamento di due date, tra cui quella di San Vito, e parla di «seri problemi di salute»: «In questo momento – si legge nel post – la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per un’operazione». La comunicazione si conclude con «seguiranno aggiornamenti», a parte il rammarico per lo stop ai concerti.

Autentica macchina da concerti, musicista di enorme energia, Roy Paci è originario di Augusta ma da diversi anni è residente a Palermo.

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