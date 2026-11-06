Royalties 2025, oltre 8,5 milioni per Regione e Comuni di Licata, Gela e Butera

Palermo –

Ammontano a più di 8,5 milioni di euro le royalties per il 2025 versate alla Regione Siciliana per le attività estrattive offshore dai giacimenti Argo-Cassiopea. Il 30 per cento di questa somma è riservata ai tre Comuni costieri delle province di Agrigento e Caltanissetta: Licata, Gela e Butera.

Palermo – «Grazie all’accordo che il governo Schifani ha siglato lo scorso gennaio con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, siamo riusciti a superare il meccanismo dei pagamenti triennali e sbloccare quanto dovuto ai tre Comuni – afferma l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni -. C’è l’impegno di garantire ai territori la tutela dei loro diritti e il riconoscimento delle risorse che spettano loro per via della vicinanza alle attività estrattive. Si tratta di fondi che serviranno per contribuire concretamente allo sviluppo delle comunità locali».

Nello specifico, la comunicazione che il dipartimento dell’Energia ha inviato alle amministrazioni comunali chiarisce che a Licata e a Gela andranno 1.126.460,89 euro ciascuno, mentre 336.643,48 euro sono destinati a Butera.

Le somme saranno disponibili non appena il Mase comunicherà alla Regione la preventiva autorizzazione, prevista dall’Accordo per attribuire la quota relativa al 2025.

Per quanto riguarda il saldo del 2024, invece, è attualmente in corso la registrazione della variazione di bilancio della Regione, propedeutica al trasferimento ai Comuni. Per poter svincolare le risorse in avanzo che afferiscono ad annualità passate, infatti, è stato necessario attendere l’approvazione del Rendiconto 2025, che è avvenuta la scorsa settimana.

«Appaiono, dunque, immotivati e intempestivi – aggiunge Colianni – gli interventi su ipotetici ritardi. Il funzionamento delle pubbliche amministrazioni è chiaro e dovrebbe essere noto agli amministratori locali. I ristori arriveranno nei tempi previsti, esattamente come ho dichiarato mesi orsono».