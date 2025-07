Ruba carta di credito e la usa al ristorante

Catania – I carabinieri di Catania, dopo la denuncia del furto di una carta bancomat da parte di un’impiegata di una pizzeria della zona di villa Pacini, hanno individuato e denunciato un 41enne straniero pregiudicato. La donna ha raccontato ai militari di aver ricevuto notifiche sul suo cellulare per pagamenti con la sua carta di credito, per acquisti, da lei non effettuati, in un altro ristorante. Solo a quel punto, la donna si è accorta che la carta non era più nel portafogli e l’ha bloccata.

Ai carabinieri la signora ha raccontato che la sera precedente, durante le pulizie del locale dove lavora, aveva notato un uomo che, dopo essersi aggirato attorno allo scaffale dove lei aveva riposto la borsa, si era allontanato. Esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, non solo del locale dove la donna è impiegata, ma anche quella del ristorante di via Garibaldi dove la carta era stata adoperata per i pagamenti illeciti, i militari hanno individuato il 41enne.

