Ruba il portafoglio a un uomo durante un incontro amoroso in auto, denunciata rumena

Catania – I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato una donna di 36 anni, di nazionalità rumena, con l’accusa di estorsione ai danni di un uomo di 78 anni residente a Portopalo di Capo Passero. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino.

La vittima avrebbe incontrato la donna a bordo della propria autovettura, accorgendosi successivamente della sottrazione del portafogli contenente denaro contante, documenti personali e carte di pagamento. Nei contatti seguiti all’episodio, l’uomo avrebbe richiesto la restituzione dei documenti, ricevendo in cambio una richiesta di 50 euro per rientrare in possesso degli oggetti sottratti.

Nonostante il pagamento della somma pattuita, la donna non avrebbe provveduto alla restituzione del portafogli, continuando a richiedere ulteriori esborsi di denaro. Il settantottenne ha quindi deciso di sporgere querela presso le autorità competenti. Nel pomeriggio, mentre si recava in caserma, l’uomo ha individuato la trentaseienne in strada e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno identificato la donna, che è risultata priva di documenti di identità, e l’hanno accompagnata in caserma per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure e della formalizzazione della denuncia da parte della vittima, la posizione della trentaseienne è stata messa al vaglio dell’autorità giudiziaria per il reato di estorsione.

