Ruba in hotel, ma dimentica le chiavi dell’auto nella camera

Aci Castello, Castello – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato una 46enne residente a Catania per furto aggravato. I militari sono intervenuti in un hotel del comune di Aci Castello dove il responsabile della struttura ha segnalato un furto in danno di uno degli ospiti.

Non appena arrivati in zona hanno notato due uomini, di origini straniere, che si sono dileguati subito dopo avere visto l’auto di servizio. Nel contempo il personale dell’hotel ha indicato ai carabinieri una donna la quale, poco prima, sarebbe riuscita ad introdursi in alcune delle stanze dove aveva rubato alcuni oggetti.

I militari l’hanno bloccata e le hanno perquisito la borsa: tra i vari oggetti hanno trovato anche degli auricolari, un cavetto usb, salviette per l’igiene personale, un mouse per pc, una penna ed un pennarello che poco prima erano stati rubati dal bagaglio in una delle stanze dell’hotel dove alloggiava un 56enne e al quale sono stati poi restituiti.

L’uomo, di contro, ha segnalato di aver trovato nella sua stanza la chiave di un’auto che non gli apparteneva. Dagli accertamenti effettuati, gli investigatori hanno scoperto che la chiave, dotata di telecomando integrato, apriva una city car, parcheggiata proprio in strada davanti all’hotel e utilizzata dalla donna.

Inoltre anche le telecamere di video sorveglianza dell’albergo hanno registrato la scena: la donna è stata ripresa mentre usciva dalla camera con un bagaglio che in parte ha svuotato nel corridoio.

Un altro ospite, vedendola passare davanti alla reception, l’ha riconosciuta per colei che poco prima si era introdotta anche all’interno della sua camera. La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari con braccialetto elettronico.

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