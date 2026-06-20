Ruba orologio da 15mila euro all’aeroporto di Catania e si imbarca. Un brutto atterraggio lo ha atteso a Milano

Catania – Un brutto atterraggio

Si è impossessato di un orologio dal valore di circa 15 mila euro, per poi imbarcarsi su un volo per Milano.

L’uomo, un 73enne, è stato scoperto e denunciato per furto aggravato. Ad avviare le indagini agenti della polizia di frontiera dello scalo etneo dopo aver ricevuto la denuncia della vittima. Dall’analisi dei video di sorveglianza gli investigatori hanno potuto osservare che il 73enne, dopo aver superato i controlli, ha prelevato dalla propria vaschetta gli oggetti che aveva riposto per passarli allo scanner. Ma dopo aver visto, nel contenitore accanto, l’orologio dell’altro passeggero, con una mossa veloce l’ha indossato e portato via, recandosi al gate dove si è imbarcato su un volo diretto a Milano Linate.

Concluso l’accertamento, gli agenti hanno informato di quanto accaduto i colleghi di Linate inviando delle immagini dell’uomo durante il furto. Una volta raggiunta la destinazione, i poliziotti milanesi hanno bloccato e denunciato il 73enne. Recuperato l’orologio che è stato restituito al legittimo proprietario.

© Riproduzione riservata