Ruba un paio di occhiali da sole all’aeroporto di Catania: denunciato un 30enne

Catania – Un 30enne ha rubato un paio di occhiali da sole in un negozio dell’area partenze dell’aeroporto di Catania. L’uomo – un cittadino di origine francese – è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato. Dopo avere superato i controlli, in attesa dell’imbarco, il 30enne è entrato in un negozio di abbigliamento e accessori e ha portato via – senza pagare – un paio di costosi occhiali da sole prima di rientrare in Francia.

Dopo aver raccolto la denuncia del responsabile del punto vendita, gli agenti della polizia di frontiera, hanno avviato le indagini per individuare il responsabile del furto prima che il suo aereo potesse decollare. Tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza è stato possibile cogliere l’attimo in cui il 30enne, sicuro di non essere notato, ha afferrato gli occhiali, nascondendoli nella tasca dei pantaloni, per poi guadagnarsi velocemente l’uscita. Il 30enne avrebbe poi provato a camuffarsi indossando anche un giubbotto e un cappello.

Dall’analisi dei video registrati dalle telecamere dello scalo etneo, gli agenti hanno ricostruito tutti gli spostamenti che, insieme a un gruppo di amici, l’uomo ha compiuto all’interno dell’area partenze. I poliziotti lo hanno rintracciato, nonostante nel frattempo si fosse già imbarcato sul volo diretto a Marsiglia (in Francia). Saliti a bordo, gli agenti lo hanno individuato già seduto al proprio posto. Il 30enne ha prima negato il fatto ma, una volta vistosi scoperto, ha poi ammesso la sua responsabilità, consegnando spontaneamente quanto aveva rubato. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato; la refurtiva – del valore circa 300 euro – è stata recuperata dagli agenti e restituita al responsabile del punto vendita.

