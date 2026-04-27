Rubano 20mila euro in casa, presi due minorenni: ma uno è il figlio del proprietario

Catania – Il furto in casa. Casa sua. In due hanno messo a segno un furto in appartamento, portando via 20mila euro e preziosi da due casseforti, aperte utilizzando un flex. A entrare in azione sono stati due minorenni, uno dei quali figlio del padrone di casa e per questo non imputabile. Le indagini sono scattate lo scorso 14 aprile, quando il proprietario di un appartamento del centro storico di Caltagirone, nel Catanese, ha denunciato il furto subito.

Le casseforti aperte

I ladri si erano introdotti in casa e utilizzando un flex erano riusciti ad aprire le casseforti, portando via monili in oro per circa 100 grammi e denaro contante per un valore di circa 20mila euro. La svolta nelle indagini è arrivata con la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno immortalato i due ladri incappucciati: due minorenni, uno dei quali figlio della vittima del furto, che subito dopo il colpo era fuggito. La Polizia ferroviaria lo ha rintracciato alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, con ancora parte della refurtiva. Fermato, è stato affidato ai familiari. Il complice, invece, è stato rintracciato nella propria abitazione con circa 10.800 euro in contanti e monili in oro per un peso complessivo di 98 grammi, corrispondenti a quelli rubati poco prima. Per lui è scattato l’arresto per furto in abitazione e, dopo la convalida, è stato sottoposto ai domiciliari.

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